Vergunning aangevraagd voor gastenverblijf in Veldhoven

De gemeente Veldhoven heeft op 26 juli een aanvraag ontvangen voor het gebruik van een tuinhuis als gastenverblijf en incidenteel voor verhuur aan de Grenswal 14 in Veldhoven.

Gevonden voor jou

Deze aanvraag voor een omgevingsvergunning is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01324. Het betreft het adres Grenswal 14, 5509 KB in Veldhoven.

De aanvraag is niet standaard openbaar, maar kan op verzoek worden ingezien. Voor inzage kan contact worden opgenomen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Veldhoven. Bezwaar maken tegen de aanvraag is op dit moment nog niet mogelijk. Dit kan pas zodra er een besluit over is genomen.