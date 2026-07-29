Melding bodemenergiesysteem in Veldhoven

Op Nieuwe Kerkstraat 48a in Veldhoven heeft Bergmans Grondboringen B.V. een melding ingediend voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem. Deze melding is op 23 juli 2026 ontvangen door de gemeente Veldhoven.

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Het gaat om een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Bij dit type melding is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het systeem zal worden aangelegd en in gebruik genomen op het genoemde adres.

Voor vragen over deze melding kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Het is handig om bij gebruik van e-mail het kenmerk Z-2026-012496 in de onderwerpregel te vermelden.