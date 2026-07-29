Verbouwing woonhuis Toterfout 5 Veldhoven aangevraagd

Op 24 juli heeft de gemeente Veldhoven een aanvraag ontvangen voor het verbouwen van een woonhuis aan Toterfout 5.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01323. Hoewel de aanvraag niet standaard ter inzage ligt, kunnen geïnteresseerden deze op verzoek inzien. Hiervoor kan contact worden opgenomen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Veldhoven.

Momenteel is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag. Dit kan pas zodra er een beslissing is genomen door de gemeente.