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Vergunning verleend voor loods en luchtwassers in Deurne

Vandaag om 09:31

De gemeente Deurne heeft op 27 juli 2026 een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een loods en het plaatsen van drie luchtwassers aan de Ommezwanksedijk 20.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag, geregistreerd onder nummer HZ-2026-0877, betreft een bouwactiviteit in het omgevingsplan van Deurne. De bijbehorende documenten en details van het besluit zijn beschikbaar voor inzage.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om binnen zes weken, vanaf 28 juli 2026, bezwaar te maken tegen het besluit. Voor verdere informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de gemeente Deurne.

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