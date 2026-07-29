Advertentie
Vergunning verleend voor loods en luchtwassers in Deurne
Vandaag om 09:31
De gemeente Deurne heeft op 27 juli 2026 een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een loods en het plaatsen van drie luchtwassers aan de Ommezwanksedijk 20.
De vergunningaanvraag, geregistreerd onder nummer HZ-2026-0877, betreft een bouwactiviteit in het omgevingsplan van Deurne. De bijbehorende documenten en details van het besluit zijn beschikbaar voor inzage.
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om binnen zes weken, vanaf 28 juli 2026, bezwaar te maken tegen het besluit. Voor verdere informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de gemeente Deurne.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie