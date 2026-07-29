Culturele voorstellingen in Nuenen voor 10-jarig jubileum

In Nuenen zijn culturele voorstellingen gepland op 13 september 2026 ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van de Stichting Cultuur en Kunst Nuenen. De evenementen vinden plaats bij de Kiosk in het Park, de Dorpswerkplaats en de H. Clemenskerk.

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De festiviteiten in Nuenen worden georganiseerd door de Stichting Cultuur en Kunst Nuenen en staan gepland van één uur 's middags tot vijf uur in de namiddag. Het jubileum biedt een gevarieerd cultureel programma op drie verschillende locaties in het dorp.

De gemeente Nuenen heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor deze evenementen. Belangstellenden kunnen de aanvraag inzien door contact op te nemen met Annemarie van Gerwen op maandag- en dinsdagochtend tot één uur 's middags, en op woensdag en donderdag de hele dag via telefoonnummer 040-2631631.