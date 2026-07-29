Herstelbesluit omgevingsvergunning voor opslag in Best

De gemeente Best heeft een herstelbesluit genomen voor een omgevingsvergunning aan de Ploegstraat 17. Het besluit betreft de opslag van tetrahydrothiofeen in een bestaande bovengrondse opslagtank. Het besluit is genomen op 27 juli 2026.

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Op 27 juli 2026 heeft de gemeente Best een herstelbesluit genomen over een omgevingsvergunning aan de Ploegstraat 17. Deze vergunning betreft het opslaan van tetrahydrothiofeen, een geurstof die valt onder ADR-klasse 3, in een bestaande bovengrondse opslagtank. Dit besluit is te vinden op de officiële bekendmakingen website.

Als je het niet eens bent met het besluit en je wordt er direct door geraakt, kun je binnen zes weken na de bekendmaking een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Best. Een voorlopige voorziening kan ook worden aangevraagd bij de Rechtbank Oost-Brabant als je het besluit tijdens de bezwaarprocedure wilt laten opschorten. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal, waarvoor een digitale handtekening nodig is. Aan een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.