Veehouderij in Elsendorp wijzigt dierenbezetting

De veehouderij aan de Gerele Peel 22 in Elsendorp heeft een melding ingediend voor het wijzigen van de dierenbezetting en dierenverblijven voor schapen en rundvee. Deze melding, onderdeel van het Besluit activiteiten leefomgeving, is op 20 november 2025 bij de gemeente Gemert-Bakel ontvangen.

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Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft de melding geregistreerd onder het zaaknummer Z-2025-018092. Deze melding betreft een kennisgeving, wat betekent dat er geen mogelijkheid is om hiertegen bezwaar te maken.

Het gaat om een wijziging binnen de veehouderij, waarbij de aantallen en verblijven van schapen en rundvee aangepast worden. De melding is onderdeel van de procedures volgens het Besluit activiteiten leefomgeving, dat bedoeld is om de impact van activiteiten op de leefomgeving te reguleren.