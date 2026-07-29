Tijdelijke bewoning aangevraagd in Vught voor verbouwing

De gemeente Vught heeft een aanvraag ontvangen voor tijdelijke bewoning aan de Dorpsstraat 14a. Deze aanvraag is op 23 juli ingediend en betreft een aanpassing van het omgevingsplan om een woonhuis te verbouwen.

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In Vught is een aanvraag binnengekomen voor een omgevingsvergunning die afwijkt van het huidige omgevingsplan. Het gaat om het adres Dorpsstraat 14a, waar tijdelijke bewoning wordt gevraagd vanwege een geplande verbouwing van het woonhuis. De aanvraag is vorige week op 23 juli ingediend bij de gemeente.