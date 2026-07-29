Vught ontvangt aanvraag voor nieuwbouwhuis Vogelkerslaan

In Vught is op 23 juli een aanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw woonhuis aan de Vogelkerslaan 5a.

Gevonden voor jou

De burgemeester en wethouders van Vught hebben onlangs een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Deze vergunning betreft de realisatie van een nieuwbouwwoning aan de Vogelkerslaan 5a.

De aanvraag, met het kenmerk Z26 – 310914, is vorige week binnengekomen bij de gemeente. Het betreft de bouw van een nieuw huis op de genoemde locatie.