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Nieuwe inrit gepland aan de Loonsebaan in Vught

Vandaag om 09:38

De gemeente Vught heeft een aanvraag ontvangen voor een tweede inrit aan de Loonsebaan 137. Deze aanvraag kwam op 20 juli 2026 binnen.

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Het betreft een verzoek om een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een extra inrit. Dit is geregistreerd onder nummer Z26-310286. De aanvraag is recent bekendgemaakt door burgemeester en wethouders van Vught. Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden zullen starten of wanneer er een beslissing wordt genomen.

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