Nieuwe inrit gepland aan de Loonsebaan in Vught

De gemeente Vught heeft een aanvraag ontvangen voor een tweede inrit aan de Loonsebaan 137. Deze aanvraag kwam op 20 juli 2026 binnen.

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Het betreft een verzoek om een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een extra inrit. Dit is geregistreerd onder nummer Z26-310286. De aanvraag is recent bekendgemaakt door burgemeester en wethouders van Vught. Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden zullen starten of wanneer er een beslissing wordt genomen.