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Kapvergunning voor kastanje in Helvoirt ingetrokken
Vandaag om 09:38
De aanvraag voor het kappen van een dode wilde kastanje aan de Nieuwkuikseweg 14 in Helvoirt is ingetrokken. Dit heeft de gemeente Vught bekendgemaakt.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning om de dode wilde kastanje te verwijderen, werd ingetrokken op 22 juli 2026. Deze boom bevond zich aan de Nieuwkuikseweg 14 in Helvoirt. Burgemeester en wethouders van Vught hebben dit recent aangekondigd.
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