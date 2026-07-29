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Vergunning verleend voor kap beuk in Molenstraat Vught

Vandaag om 09:38

Burgemeester en wethouders van Vught hebben een vergunning verleend voor het verwijderen van het kroondeel van een beuk aan de Molenstraat in Vught. De vergunning is op 21 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De gemeente Vught heeft groen licht gegeven voor het kappen van een deel van een beuk aan de Molenstraat, sectie D nr. 3629. Het gaat om het kroondeel van de boom, dat verwijderd mag worden.

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