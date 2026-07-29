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Bomenkapvergunning verleend voor Berkendreef 4 in Helvoirt
Vandaag om 09:38
De gemeente Vught heeft een vergunning verleend voor het kappen van vijf bomen aan de Berkendreef 4 in Helvoirt. Het gaat om een zilverberk, drie grove dennen en een gewone spar. De vergunning is op 21 juli 2026 verzonden.
Op het adres Berkendreef 4 in Helvoirt worden binnenkort vijf bomen gekapt. Deze bomen, waaronder een Betula pendula (zilverberk), drie Pinus sylvestris (grove dennen) en een Picea abies (gewone spar), staan op sectie E nummer 291. De verleende vergunning is onderdeel van de plannen van de gemeente Vught om het terrein aan te passen.
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