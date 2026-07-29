Vergunningsaanvraag dakkapel in Helvoirt ingetrokken

De aanvraag voor een dakkapel aan de Lage Driesstraat 12 in Helvoirt is op 21 juli 2026 ingetrokken door de gemeente Vught.

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De gemeente Vught heeft bekendgemaakt dat de aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Lage Driesstraat 12 in Helvoirt is ingetrokken. Deze aanvraag was geregistreerd onder nummer Z26 – 303296.

De intrekking vond plaats op 21 juli 2026. Het is niet bekend waarom de aanvraag is ingetrokken.