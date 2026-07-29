Zonnepanelen op Kreitestraat 7 in Helvoirt aangevraagd

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van zonnepanelen op Kreitestraat 7 in Helvoirt. Deze aanvraag is op 18 juli 2026 bij de gemeente Vught binnengekomen.

Gevonden voor jou

De gemeente Vught heeft de aanvraag ontvangen voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Kreitestraat 7 in Helvoirt. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer Z26 – 310113. De indiening vond plaats op 18 juli 2026.