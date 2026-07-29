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Vergunning verleend voor bomenkap in Sprundel

Vandaag om 09:45

De gemeente Rucphen heeft toestemming gegeven voor het kappen van bomen aan de Boterstraat nabij nummer 17 in Sprundel. De omgevingsvergunning is verleend.

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Met deze vergunning mogen bomen worden gekapt op de locatie in Sprundel. De gemeente heeft de vergunning verleend en maakt daarmee bekend dat er veranderingen in de omgeving kunnen plaatsvinden. Dit besluit is openbaar gemaakt om inwoners te informeren.

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