Nieuw hoofdgebouw gepland op perceel in Rucphen

De gemeente Rucphen heeft een aanvraag ontvangen voor een vergunning om een nieuw hoofdgebouw te bouwen op perceel C 433. De aanvraag is op 25 juli 2026 ingediend.

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Op perceel C 433 in Rucphen is een nieuw hoofdgebouw gepland. De gemeente heeft de aanvraag voor de omgevingsvergunning op 25 juli 2026 ontvangen. Naar verwachting neemt de gemeente voor 21 september 2026 een besluit over de vergunning.

Als de vergunning wordt verleend, zal de gemeente dit via een nieuw bericht bekendmaken. Dan is het mogelijk om de documenten met informatie over de vergunning in te zien en hierop te reageren.