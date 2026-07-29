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Ontdek

Vergunningsaanvraag voor oprit St. Willebrord ingetrokken

Vandaag om 09:45

De gemeente Rucphen heeft de aanvraag voor een oprit aan de Kaaistraat 92 in St. Willebrord ingetrokken op verzoek van de aanvrager. Dit gebeurde op 23 juli 2026.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een oprit in St. Willebrord is niet langer in behandeling. De gemeente Rucphen heeft dit besluit genomen nadat de aanvrager zelf had gevraagd om de intrekking.

Eerder was de ontvangst van de vergunningsaanvraag al officieel bekendgemaakt. De gemeente heeft nu laten weten dat er geen verdere stappen worden ondernomen. Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen deze intrekking.

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