Waalre ontvangt melding voor aanvullen bouwput met grond

De gemeente Waalre heeft op 22 juli 2026 een melding ontvangen voor het toepassen van grond op de locatie Eindhovenseweg 128. Deze melding, afkomstig van het bedrijf De Krom, betreft het aanvullen van een bouwput.

Gevonden voor jou

Het toepassen van grond betekent dat iemand grond ergens gaat gebruiken of neerleggen, bijvoorbeeld om iets op te hogen of aan te leggen. Dit is belangrijk voor de bodem en het milieu, en moet daarom gemeld worden. De melding is gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving, kortweg Bal genoemd. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding.