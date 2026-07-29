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Vergunning aangevraagd voor nieuw kozijn in voorgevel Waalre

Vandaag om 09:52

In Waalre is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om het kozijn in de voorgevel van een woning aan de Emmastraat te vervangen. De aanvraag is op 24 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De gemeente Waalre heeft op 24 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het vervangen van het kozijn in de voorgevel van een woning aan de Emmastraat 19.

Het college van burgemeester en wethouders zal een nieuw bericht publiceren zodra de vergunning is verleend of geweigerd. Meer informatie over de aanvraag kan digitaal worden opgevraagd.

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