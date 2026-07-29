Aanvraag wijziging omgevingsvergunning Haaren ingediend

In Haaren is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van een omgevingsvergunning voor de panden aan de Berktweg 4, 6 en 8.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het wijzigen van een eerder verleende omgevingsvergunning is op 20 juli 2026 ingediend bij het college van de gemeente Oisterwijk. Het betreft een bouwactiviteit die zowel technisch als volgens het omgevingsplan moet worden aangepast.

Geïnteresseerden kunnen de aanvraag en bijbehorende stukken inzien door contact op te nemen met de administratie van de gemeente Oisterwijk. Er kan nog geen bezwaar worden gemaakt tegen deze aanvraag, dat is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen.