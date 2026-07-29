Verkeersmaatregelen tijdens Kindervakantieweek in Oisterwijk

Van 10 tot en met 14 augustus 2026 zijn er verkeersmaatregelen in Oisterwijk vanwege de Kindervakantieweek Wonderland. De Le Sage ten Broekstraat is afgesloten en op de Wolvensteeg geldt tijdelijk éénrichtingsverkeer.

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In Oisterwijk wordt van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 14 augustus 2026 de Kindervakantieweek Wonderland georganiseerd. Hiervoor zijn tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht.

De Le Sage ten Broekstraat is gedurende deze week afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van (brom-)fietsers. Daarnaast is er op de Wolvensteeg, tussen de Mgr. Poelsstraat en de Alberdingk Thijmstraat, éénrichtingsverkeer ingesteld. Dit geldt op twee momenten per dag: van negen uur tot tien uur 's ochtends en van vier uur tot vijf uur 's middags. Ook hier zijn (brom-)fietsers uitgezonderd van de maatregel.