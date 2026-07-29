Beslistermijn verlengd voor tennispaviljoen in Moergestel

De gemeente Oisterwijk heeft de beslistermijn voor de verbouwing en uitbreiding van het tennispaviljoen aan Stokeind 4 in Moergestel verlengd met maximaal zes weken. De aanvraag werd op 31 mei 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De verlenging van de beslistermijn betekent dat er nog geen definitief besluit is genomen over de omgevingsvergunning voor de verbouwings- en uitbreidingsplannen van het tennispaviljoen. De gemeente heeft aangegeven dat tegen deze verlenging geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld. Dit is pas mogelijk nadat er een besluit op de aanvraag is genomen.