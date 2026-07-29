Beslistermijn verlengd voor nieuwbouw Kapelweg in Haaren

De gemeente Oisterwijk heeft de beslistermijn voor de bouw van een nieuwe woning aan de Kapelweg 2 in Haaren verlengd. De termijn is maximaal zes weken uitgesteld.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe woning is op 29 april 2026 ingediend. Het betreft een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan van de gemeente.

In Haaren is er momenteel geen mogelijkheid om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen deze verlenging. Dit kan pas zodra de gemeente een definitieve beslissing heeft genomen op de aanvraag.