Kantstraat Haaren wil 22 bomen kappen voor reconstructie

In Haaren is een aanvraag ingediend voor het kappen van 22 bomen aan de Kantstraat. Dit is nodig voor een reconstructie van de straat en is op 22 juli 2026 ingediend bij de gemeente Oisterwijk.

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De gemeente Oisterwijk heeft een verzoek ontvangen om 22 bomen aan de Kantstraat in Haaren te verwijderen. Dit is onderdeel van een reconstructieproject. Het zaaknummer van deze aanvraag is 1057427. De aanvraag is ingediend op 22 juli 2026.

Inwoners kunnen de details van deze aanvraag opvragen bij de gemeente. Hiervoor moeten ze contact opnemen via het e-mailadres [email protected] en daarbij de naam van de omgevingsvergunning en het zaaknummer vermelden. Er kan momenteel nog geen bezwaar of beroep worden aangetekend tegen deze aanvraag. Dit kan pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen.