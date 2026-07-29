Pleinfeest Moergestel krijgt groen licht van gemeente

Horeca Moergestel heeft toestemming gekregen voor het organiseren van het Pleinfeest op 16 augustus 2026. Het evenement vindt plaats op het St. Jansplein in Moergestel van één uur 's middags tot tien uur 's avonds.

Gevonden voor jou

De burgemeester van de gemeente Oisterwijk heeft een vergunning verleend voor het Pleinfeest Moergestel. Dit feest wordt georganiseerd door Horeca Moergestel en vindt plaats op het St. Jansplein. De vergunning is op 20 juli 2026 naar de aanvrager verzonden.

Het Pleinfeest biedt de inwoners van Moergestel de gelegenheid om samen te komen en te genieten van muziek en gezelligheid. Het evenement duurt van dertien uur tot tweeëntwintig uur.