Advertentie
Oisterwijk geeft groen licht voor Kindervakantieweek Wonderland
Vandaag om 09:52
De gemeente Oisterwijk heeft de vergunning verleend voor de Kindervakantieweek Wonderland. Dit evenement vindt plaats van 10 tot en met 14 augustus 2026 op een sportveld aan de Wolvensteeg.
Het evenement wordt georganiseerd door de Stichting voor Kinder Vakantie Werk in Oisterwijk. De vergunning is op 22 juli 2026 aan de aanvrager verzonden. Kinderen kunnen zich verheugen op een week vol activiteiten en plezier in hun eigen gemeente.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie