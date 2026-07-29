Oisterwijk geeft groen licht voor Kindervakantieweek Wonderland

De gemeente Oisterwijk heeft de vergunning verleend voor de Kindervakantieweek Wonderland. Dit evenement vindt plaats van 10 tot en met 14 augustus 2026 op een sportveld aan de Wolvensteeg.

Gevonden voor jou

Het evenement wordt georganiseerd door de Stichting voor Kinder Vakantie Werk in Oisterwijk. De vergunning is op 22 juli 2026 aan de aanvrager verzonden. Kinderen kunnen zich verheugen op een week vol activiteiten en plezier in hun eigen gemeente.