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Vergunning verleend voor garagebouw in Moergestel

Vandaag om 09:52

De gemeente Oisterwijk heeft een bouwvergunning verleend voor het bouwen van een garage aan de Donkhorst in Moergestel. De vergunning is op 23 juli 2026 aan de aanvrager verzonden.

Gevonden voor jou

Op Donkhorst 4 in Moergestel krijgt een inwoner toestemming voor de bouw van een garage. Het besluit is verzonden op 23 juli 2026 en heeft zaaknummer 1049916. De vergunning maakt deel uit van het omgevingsplan.

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