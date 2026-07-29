Vergunning verleend voor garagebouw in Moergestel

De gemeente Oisterwijk heeft een bouwvergunning verleend voor het bouwen van een garage aan de Donkhorst in Moergestel. De vergunning is op 23 juli 2026 aan de aanvrager verzonden.

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Op Donkhorst 4 in Moergestel krijgt een inwoner toestemming voor de bouw van een garage. Het besluit is verzonden op 23 juli 2026 en heeft zaaknummer 1049916. De vergunning maakt deel uit van het omgevingsplan.