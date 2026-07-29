Vergunningsaanvraag voor woningverbouwing in Uden ingediend

De gemeente Uden heeft op 24 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning aan de Morgenweg 11.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer 60838-2026. Het betreft een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan. De ingediende aanvraag kan worden bekeken door contact op te nemen met de gemeente Maashorst. Dit kan via e-mail of telefonisch.