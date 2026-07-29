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Uden: Kantoorruimte wordt omgebouwd tot appartement
Vandaag om 09:53
De gemeente Uden heeft een aanvraag ontvangen voor de verbouwing van een kantoorruimte naar een appartement aan de Neringstraat-Oost 26. De aanvraag is op 26 juli 2026 ingediend en betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.
Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 60926-2026. Hoewel de aanvraag is ingediend, kan hier niet formeel op gereageerd worden. Geïnteresseerden kunnen de aanvraag inzien door contact op te nemen met de gemeente Maashorst.
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