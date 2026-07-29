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Vergunning aangevraagd voor nieuw bedrijfspand in Zeeland

Vandaag om 09:53

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een bedrijfspand in Zeeland. Deze aanvraag omvat ook een verzoek om af te wijken van het omgevingsplan.

Gevonden voor jou

Op 24 juli 2026 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een locatie aan de Landweer, naast Voederheil 18D, in de plaats Zeeland. De aanvraag betreft zowel een bouwactiviteit als het afwijken van het omgevingsplan.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 60799-2026. Hoewel er geen formele reacties mogelijk zijn, kunnen geïnteresseerden de aanvraag inzien. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de gemeente Maashorst.

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