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Uitbreiding garage en poolhouse in Uden aangevraagd

Vandaag om 09:53

In Uden is een aanvraag ingediend om een garage en poolhouse uit te breiden op de Steeuwichtweg 10. Deze aanvraag is op 24 juli 2026 door de gemeente ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft technische bouwactiviteiten en is geregistreerd onder nummer 60885-2026. Het gaat hierbij om een kennisgeving van de ontvangst; er kan niet formeel op gereageerd worden. Voor inzage van de aanvraag kan contact opgenomen worden met de gemeente Maashorst.

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