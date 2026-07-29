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Vergunningaanvraag voor hekwerk aan Brand 75 in Zeeland
Vandaag om 09:53
De gemeente Maashorst heeft een aanvraag ontvangen voor het vervangen en aanpassen van een perimeter hekwerk aan Brand 75 in Zeeland. De aanvraag werd ingediend op 24 juli 2026.
De aanvraag betreft zowel technische bouwactiviteiten als activiteiten volgens het omgevingsplan. Het dossier is geregistreerd onder nummer 60849-2026. Hoewel het om een kennisgeving gaat, kan de aanvraag wel worden ingezien bij de gemeente Maashorst.
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