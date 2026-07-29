Tijdelijke woonunit in Reek voor 24 maanden verlengd

In Reek is een aanvraag ingediend om een tijdelijke woonunit aan De Steeg 4 voor nog eens 24 maanden te plaatsen. De gemeente Maashorst heeft deze aanvraag op 24 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft de verlenging van de tijdelijke plaatsing van een woonunit op het adres De Steeg 4 in Reek. Dit is aangevraagd onder het omgevingsplan en geregistreerd onder nummer 60836-2026. Het betreft enkel een melding van de ontvangst van de aanvraag, waarop niet formeel gereageerd kan worden.

Voor meer informatie over de aanvraag kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de gemeente Maashorst. Dit kan via e-mail of telefonisch, waarbij het zaaknummer vermeld dient te worden.