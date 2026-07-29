Beslistermijn vergunning microbrouwerij Uden verlengd

De gemeente Uden heeft de beslistermijn voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een microbrouwerij aan de Erfstraat 16 verlengd. Het besluit is op 27 juli 2026 verzonden en verlengt de termijn met maximaal zes weken.

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De aanvraag betreft het afwijken van de regels in het omgevingsplan om een microbrouwerij als nevenactiviteit te realiseren. Het verlengingsbesluit is een formele mededeling en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar.