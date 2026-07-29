Bouwplan voor nieuwe woning in Luyksgestel ingediend

In Luyksgestel is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een woning aan de Postiljon. De gemeente Bergeijk heeft deze aanvraag op 24 juli 2026 ontvangen en gaat deze beoordelen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het bouwen van een woning op een specifiek perceel, aangeduid als sectie D, nummer 806/981. De gemeente zal nu bepalen of de bouwplannen passen binnen de bestaande regels van het omgevingsplan.

Er is nog geen toestemming verleend voor de bouw. Zodra de gemeente een besluit heeft genomen, wordt dit bekendgemaakt. Dan volgt ook informatie over eventuele mogelijkheden voor bezwaar of beroep. De beoordeling van de aanvraag kan volgens de gangbare procedure acht weken duren.