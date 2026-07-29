Bouwvergunning woning Westerhoven ingetrokken

De gemeente Bergeijk heeft de bouwvergunning voor een woning aan de Provincialeweg 14a in Westerhoven ingetrokken. Het besluit is op 27 juli 2027 verzonden.

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De vergunning die eerder was verleend voor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning is niet langer geldig. Dit heeft de gemeente Bergeijk besloten. De locatie van de geplande bouw was Provincialeweg 14a in Westerhoven.

Het besluit om de toestemming in te trekken is genomen in het kader van het omgevingsplan, dat regels bevat voor bouwactiviteiten. Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen zes weken na verzending bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk.