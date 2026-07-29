Vergunningsaanvraag voor verbouwing op Schalksakker in Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het intern verbouwen en wijzigen van de gevels op Schalksakker 2. De aanvraag is op 27 juli ingediend.

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De aanvraag betreft een bouwactiviteit op het adres Schalksakker 2 in Bergeijk. Het gaat om het intern verbouwen en aanpassen van de gevels van het pand. De gemeente heeft nog geen beslissing genomen over de vergunning. Na beoordeling zal er een besluit worden genomen en bekendgemaakt.