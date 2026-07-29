Dubbele carport gepland in Bergeijk: vergunning aangevraagd

In Bergeijk is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dubbele carport op de Rotestraat 13 en 15. De gemeente heeft deze aanvraag op 24 juli ontvangen en gaat deze nu beoordelen.

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De aanvraag betreft het plaatsen van een dubbele carport en houdt in dat er wordt afgeweken van de regels in het omgevingsplan. Het adres in kwestie is Rotestraat 13 en 15 in Bergeijk.

Op dit moment heeft de gemeente nog geen toestemming verleend. Na beoordeling van de aanvraag zal er een besluit worden genomen. Dit besluit wordt vervolgens bekendgemaakt. Pas dan is het mogelijk om bezwaar te maken of in beroep te gaan.