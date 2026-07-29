Bergeijk geeft groen licht voor verbouwing bewaarschuur

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor de verbouwing van een bewaarschuur aan de Burgemeester Aartslaan. Het besluit is op 27 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het betreft een omgevingsvergunning voor zowel bouwtechnische als omgevingsplan-activiteiten. Deze vergunning is verleend onder zaaknummer 17247615.

De locatie van de verbouwing is Burgemeester Aartslaan 22 in Bergeijk. De gemeente heeft de vergunning officieel verzonden, wat betekent dat de periode voor het indienen van bezwaren nu is gestart.