Mobiel puinbreken in Baarle-Nassau toegestaan

In Baarle-Nassau is toestemming gegeven voor mobiel puinbreken aan de Industrieweg. De melding dateert van 23 juli en is op 27 juli afgehandeld.

Gevonden voor jou

Bij de Industrieweg 3 in Baarle-Nassau wordt bouwpuin ter plaatse fijngemaakt met een mobiele puinbreker. Dit gebeurt op basis van een melding volgens artikel 10.20 van het Besluit bouwwerken leefomgeving. De werkzaamheden zijn toegestaan in week 40 tot en met week 52 van 2026, voor maximaal drie werkdagen.

Voor deze melding geldt zaaknummer Z2026-00019742. Bezwaar maken is niet mogelijk. Meer informatie kan worden verkregen door te corresponderen met de Omgevingsdienst via e-mail, met vermelding van het zaaknummer.