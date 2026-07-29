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Herontwikkeling agrarisch bedrijf naar woningen in Almkerk

Vandaag om 09:53

De gemeente Altena heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor de herontwikkeling van een agrarisch bedrijf naar woningen aan Laagt 4 in Almkerk. De aanvraag werd ingediend op 23 juli en de gemeente verwacht voor 17 september een besluit te nemen.

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Het plan betreft de omvorming van een agrarisch bedrijf naar een woonlocatie. Dit kan invloed hebben op de omgeving, wat het belangrijk maakt voor omwonenden om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen.

De gemeente Altena laat weten dat als de vergunning wordt verleend, er een nieuw bericht zal worden gepubliceerd. Vanaf dat moment kunnen de documenten met betrekking tot de vergunning bekeken worden. Tot die tijd is het mogelijk om vragen over de aanvraag te stellen via de website van de gemeente.

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