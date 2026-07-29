Vergunningsaanvraag voor poort bij Watersport Vereniging Werkendam

De gemeente Altena heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een poort bij de Watersport Vereniging Werkendam. De aanvraag is binnengekomen op 23 juli 2026 en de gemeente verwacht voor 17 september 2026 een besluit te nemen.

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De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het installeren van een zogenaamde speedgate, een type poort, bij de Watersport Vereniging in Werkendam. Een omgevingsvergunning is nodig voor bouw- en verbouwprojecten en geeft de gemeente de mogelijkheid om te controleren of een project aan alle regels voldoet.

Inwoners van Altena kunnen op termijn reageren op de beslissing van de gemeente. Op dit moment is het wel mogelijk om de aanvraag te bekijken en vragen te stellen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Altena.