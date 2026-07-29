Vergunning aangevraagd voor derde container in Almkerk

De gemeente Altena heeft een aanvraag ontvangen voor een vergunning om een derde container te plaatsen op Knotwilg 4 in Almkerk. De aanvraag is op 20 juli 2026 ingediend.

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Op Knotwilg 4 in Almkerk is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een derde container. Deze aanvraag heeft de gemeente Altena op 20 juli ontvangen. Voor 14 september 2026 wordt een besluit verwacht over de aanvraag.

De vergunningaanvraag is een standaard procedure waarbij toestemming wordt gevraagd om iets te bouwen of plaatsen. De gemeente Altena publiceert dit omwonenden te informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving. Momenteel kunnen bewoners nog niet officieel reageren op de aanvraag.