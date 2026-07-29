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Ontdek

Telecommast Nieuwendijk mogelijk vervangen door buismast met schermen

Vandaag om 09:53

De gemeente Altena heeft een aanvraag ontvangen voor het vervangen van een telecommast in Nieuwendijk. Er is een vergunning aangevraagd om de huidige mast te vervangen door een buismast met twee digitale reclameschermen.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 20 juli 2026 bij de gemeente ingediend. De gemeente verwacht voor 14 september 2026 een besluit te nemen over de goedkeuring van de vergunning. Als de vergunning wordt verleend, zal de gemeente dit bekendmaken.

Inwoners van Nieuwendijk kunnen de aanvraag alvast bekijken en vragen stellen. Meer informatie is te vinden via de website van de gemeente Altena.

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