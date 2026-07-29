Meldingen veehouderij Paardseheide in Oirschot bekendgemaakt

De gemeente Oirschot heeft meldingen ontvangen voor activiteiten bij de rundveehouderij aan de Paardseheide in Oost-, West- en Middelbeers. Deze meldingen zijn gedaan op 3 maart 2026 en betreffen diverse opslagactiviteiten.

Gevonden voor jou

De meldingen voor de rundveehouderij aan de Paardseheide 2 hebben betrekking op het opslaan van diesel, drijfmest, digestaat, propaan en andere materialen. Deze opslagactiviteiten zijn gemeld volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Het is belangrijk te weten dat deze meldingen alleen als kennisgeving dienen en dat er geen mogelijkheid bestaat om bezwaar te maken. De meldingen hebben diverse DSO-verzoeknummers en zijn gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-004450.