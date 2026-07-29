Wijziging in APV Oirschot 2025 vastgesteld

De gemeente Oirschot heeft een wijziging doorgevoerd in het Aanwijzingsbesluit van de Algemene Plaatselijke Verordening 2025. Deze wijziging, die op 21 juli is vastgesteld, treedt in werking na de officiële bekendmaking.

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Met de wijziging is artikel 4 onder c van het besluit ingetrokken. Dit betreft het gebied aan de zuidzijde van het kanaal, ten westen van de Rijksweg A58, vanaf de Heuvelsebrug tot aan het Galgenbos.

De aanpassing is door het college van burgemeester en wethouders van Oirschot besloten. De bekendmaking van de wijziging is essentieel voor de inwerkingtreding, die op de dag erna plaatsvindt.