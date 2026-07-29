Someren stelt nieuw kader voor spuitvrije zones in 2026

De gemeente Someren heeft een nieuw handelingskader vastgesteld voor spuitvrije zones in 2026. Dit kader is bedoeld om gezondheidsrisico's te beperken bij ruimtelijke ontwikkelingen dicht bij landbouwgronden.

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Het nieuwe handelingskader in Someren regelt hoe nieuwe bouwprojecten, zoals woningen en scholen, worden beoordeeld op hun nabijheid tot landbouwgrond. Deze gebieden worden vaak besproeid met chemische middelen om gewassen te beschermen, wat gezondheidsrisico's kan opleveren voor omwonenden. Het kader schrijft voor dat er een afstand van 50 meter moet zijn tussen gevoelige functies, zoals woningen en zorginstellingen, en landbouwgrond waar deze middelen worden gebruikt.

Om het proces duidelijk en voorspelbaar te maken, heeft de gemeente Someren een stappenplan toegevoegd. Dit helpt initiatiefnemers hun plannen zorgvuldig voor te bereiden en biedt agrariërs inzicht in hoe hun belangen worden meegenomen. Het handelingskader streeft naar een balans tussen een gezond leefklimaat en ruimte voor landbouw en nieuwe ontwikkelingen.