Someren schaft sloop- en blijversleningen af

De gemeenteraad van Someren heeft besloten om de sloop- en blijversleningen per 1 augustus 2026 af te schaffen. Dit besluit volgt op een verzoek van de raad om deze leningen te beëindigen en te kijken naar de mogelijkheden voor het beëindigen van de duurzaamheidslening.

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Het besluit om de leningen af te schaffen is genomen vanwege de ruime mogelijkheden en gunstige voorwaarden die het Nationaal Warmtefonds biedt. Daarnaast heeft de gemeenteraad het college van Someren opdracht gegeven om de voorwaarden van de duurzaamheidslening te herzien en te actualiseren per 1 juli 2027.

De gemeente streeft ernaar om een integraal duurzaamheidsbeleid te ontwikkelen. Het college gaat evalueren of de communicatie over beschikbare duurzaamheidsregelingen verbeterd kan worden, zodat inwoners deze regelingen beter kunnen vinden en benutten.