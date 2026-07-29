Brandweer bevrijdt eendje uit fontein in Grave

Een opmerkelijke reddingsactie woensdagochtend in Grave. De brandweer moest rond half negen in actie komen voor een eendje dat vast was komen te zitten aan een fontein in een vijver bij het park aan de Anna van Burenweg.

Een groepje jongens dat bij de vijver aan het vissen was, ontdekte dat het jonge dier niet meer weg kon komen. Toen bleek dat het eendje vastzat, schakelden zij de brandweer in.

Oppervlaktereddingsteam ingezet

De brandweer kwam met meerdere wagens naar de vijver: met een oppervlaktereddingsteam, een klein rubberen brandweerbootje en een tankautospuit. Alles om het dier veilig te kunnen bereiken.

Eenmaal bij de fontein bleek dat het eendje vastzat met vissnoer. Brandweerlieden hebben het snoer losgeknipt van de fontein en het dier uit het water gehaald.

Naar de kazerne

Na de reddingsactie werd het eendje meegenomen naar de brandweerkazerne. Daar kon het dier in alle rust worden opgevangen in afwachting van de dierenambulance.